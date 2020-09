Куартараро най-бърз в първата тренировка на "Каталуния"

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди Гран При на Каталуния в клас MotoGP. Французинът постави време от 1:40.431, с което остана на 0.430 пред лидера в световния шампионат Андреа Довициозо (Ducati).

The title contenders do battle in FP1! @FabioQ20 holds off a late challenge from @AndreaDovizioso to top the session! #CatalanGP pic.twitter.com/f3KxHtP8Wz — MotoGP™ (@MotoGP) September 25, 2020

Трети в първата сесия на „Каталуния“ остана Жоан Мир (Suzuki), който завърши на 0.629 от Куартараро, въпреки че падна на петия завой в средата на сесията. Четвърти на 0.674 от лидера остана неговият бъдещ съотборник в заводския отбор на Yamaha Маверик Винялес (Yamaha), а петицата затвори Алейш Еспаргаро (Aprilia), който остана на 0.764 от първото място и продължи със своите силни представяния в откриващите уикенда сесии.

Зад него, останалите петима, които заемат местата даващи право на директно участие във втората фаза на утрешната квалификация към момента са Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Алекс Ринс (Suzuki), Валентино Роси (Yamaha), Кал Кръчлоу (LCR Honda) и Мигел Оливейра (Tech 3 KTM).

Втората тренировка преди осмия кръг за сезона в кралския клас стартира в 15:10 часа българско време.