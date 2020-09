Италия Пиоли похвали Чалханоглу и Коломбо 25 септември 2020 | 11:51 - Обновена Прочетена 404 0



Треньорът на Милан Стефано Пиоли се изказа ласкаво за Хакан Чалханоглу и 18-годишния Лоренцо Коломбо, които вкараха попаденията за тима при снощната победа с 3:2 над Бодьо/Глимт в Лига Европа.

"Страданието е част от тези мачове. Изправихме се срещу опонент с много бързи нападатели и който е в добра форма. Беше добре, че останахме в мача след техния гол, но можехме да се справим по-добре, след като поведохме с две попадения. Трябва да сме обективни. Говорим си за началото на сезона, тове беше третият ни официален мач. Технически можеше да се представим по-добре, но проблемът не е в това, че нямаме централен нападател. Стиснахме зъби и дори имахме възможности да направим резултата 4:2. Мисля, че голяма заслуга има Хакан Чалханоглу. Той е безкористен и качествен играч, който работи за отбора. Трудно е винаги да се надявам на два гола от него, но очаквам подобно представяне. Той е изключителен човек, има качествата да се превърне в ключова фигура.

Разбрахме за Златан Ибрахимович късно сутринта. Сменихме го с друг играч. Златан си е Златан. Прие ситуацията с обичайната си самоувереност. Добре е, но не знаем колко дълго ще го няма. Създадохме доста положения, но бяхме по-малко компактни от обичайното. Винаги е трудно да покриваш добре целия терен, всички техни нападатели имат двуцифрен брой голове в първенството. Допуснахме да ни вкарат, те са противник, който ни създаде трудности, но отборът ми заслужава похвала, че се справи с такъв съперник. За толкова млад тим това е важна стъпка.

Лоренцо Коломбо беше много развълнуван и го показа. Да, той е 18-годишно момче, което трябваше да играе в елиминационен мач и имаше отговорности. Той е страхотно момче с глава на раменете и с волята да се труди. Не е лесно да се намерят млади хора с неговото отношение. Той знае, че трябва да работи усърдно, за да се подобрява. Много съм щастлив, че беше готов и се разписа, както направи в контролите. Той е наясно какво иска от своето бъдеще. Има отлични качества и е внимателен, скромен и винаги на разположение. Ще има много време, за да докаже, че е за Милан. Това, че Рио Аве отстрани Бешикташ , е доказателство, че всички мачове са трудни. Знаехме, че стартът ще е предизвикателен, днес (вчера - б.р.) не разполагахме със 7 важни футболисти. Сега се насочваме към неделния двубой, а след това към плейофа, който също се превръща във важен", заяви Пиоли след мача.

