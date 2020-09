Лейкърс отново победи и е на успех от финала в НБА (видео)

HIGHLIGHTS: @KingJames piles up 26 points, 9 rebounds and 8 assists in Game 4 of the Western Conference Finals. pic.twitter.com/ScEMHvwfIX — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 25, 2020

След като загубиха за първи път в серията във вторник, днес Лейкърс водеха с десет точки в първата четвъртина, с 12 във втората и с 11 в третата. Нъгетс все пак успяха да се доближат до една точка при 86:87 в началото на последната част, но ЛА не допусна изненада. Джеймс вкара две стрелби от нарушение за 111:104 само 59 секунди преди сирената, а Ражон Рондо и Антъни Дейвис подпечатаха успеха с още три точки.

Така Лейкърс са само на една победа от първа финална серия в НБА от 2010 година насам, когато спечелиха титлата.

Първенство на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), финал в Западната конференция:

Тимът на Лос Анджелис Лейкърс е само на една победа от финала в НБА, след като се наложи над Денвър Нъгетс със във финал №4 на Запад.Така “езерняците” поведоха с 3-1 победи в серията и се нуждаят само от още един успех, за да се класират за финала в НБА.Антъни Дейвис заби 34 точки (5 борби, 3 асистенции) за успеха на Лейкърс.Дуайт Хауърд записа “дабъл-дабъл” - 12 точки, 11 борби и една асистенция.Звездата на ЛА ЛеБрон Джеймс се отличи с 26 точки (9 борби и 8 асистенции).Най-резултатен за Денвър стана Джамал Мъри с 32 точки (3 борби, 8 асистенции), но той не бе точен в трите си стрелби от зоната за три точки.Следващата 5-а финална среща на Запад ще се играе в неделя от 04,00 часа българско време.