Байерн - Севиля в сблъсък за Суперкупата на Европа (съставите)

Само 25 дни след финала в Шампионската лига Байерн показа, че не е загубил формата си и стартира впечатляващо новия сезон. Баварците отнесоха Шалке с 8:0 и удължиха серията си от поредни победи на 22 мача във всички турнири.



Севиля още не е изиграл официален мач през новия сезон, тъй като първите му срещи в Ла Лига бяха отложени поради факта, че игра до късно в евротурнирите. Испанците са в серия от 21 поредни срещи без загуба.



Bayern have won their last 22 games in all competitions.



Sevilla are 21 matches unbeaten. #SuperCup pic.twitter.com/fhnL7Ux1Es — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 24, 2020

Двата отбора са се срещали само веднъж в евротурнирите. През 2018 г. на четвъртфиналите на Шампионската лига германците спечелиха с 2:1 в Севиля, а реваншът завърши 0:0 и баварците продължиха напред. Испанците и Байерн са печелили по веднъж трофея, като имат общо 7 загубени финала.



Въпреки че имаше някои проблеми, Роберт Левандовски е на линия и ще води атака на Байерн. Алфонсо Дейвис е възстановен, но започва мача на пейката. Алаба се завръща в състава, въпреки неяснотата около бъдещето му.



Pick TWO players to light up 2020 #SuperCup! pic.twitter.com/D2LAA73VaE — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 24, 2020

Юлен Лопетеги разчита на почти същия състав, който победи Интер на финала на Лига Европа. Промените са завърналия се в тима Ракитич и Ескудеро, които заменят напусналите Бенега и Регилон.



БАЙЕРН - СЕВИЛЯ



БАЙЕРН: Нойер, Ернандес, Алаба, Зюле, Павар, Кимих, Горетцка, Гнабри, Мюлер, Сане, Левандовски



СЕВИЛЯ: Буну, Ескудеро, Кунде, Диего Карлос,



