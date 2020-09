Късмет за Джокович и ранни трудности за Тийм - жребият на фаворитите на "Ролан Гарос"

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Новак Джокович извади по-голям късмет от другите двама фаворити за титлата на “Ролан Гарос” - Рафаел Надал и Доминик Тийм - според жребия в Париж.

Григор Димитров започва срещу стар познайник в "Ролан Гарос"

Сърбинът, който е шампион на “Ролан Гарос” от 2016 година, попадна в сравнително лесна за възможностите му четвъртина. Първият му опонент е шведът Микаел Имер, а после го очаква дуел с Ричардас Беранкис или Уго Делиен.

#Djokovic getting an earlly christmas present with #RolandGarros draw. The easiest quarter he could have wished for & #Thiem is in #Nadal's half. Path is #Ymer, #Berankis, #Hurkacz, #Khachanov, #Berrettini, SF Vs #Medvedev/#Tsitsipas, #Nadal /#Thiem pic.twitter.com/faLQriX3t8