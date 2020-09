Италия Лукаку: Четири дни не говорих след загубения финал 24 септември 2020 | 20:14 Прочетена 137 0



“Това беше много труден момент за мен. Не говорих четири дни. Една сутрин обаче се събудих и си дадох причина да продължа напред. Можеш да загубиш, но само за да се научиш как да побеждаваш. За мен Антонио Конте е ментор, баща, някой, който ме разбира. Да играя за него е сбъдната мечта. Научаваш много, гледайки неговите отбори. Затова той е подходящият треньор за нас. Артуро Видал е играч от голяма класа. Миналия сезон се справихме доста добре, но трябваше да се подобрим по отнашение на качеството и опита. Това са две неща, с които Видал разполага. Не печелиш толкова с различни отбори, ако не си футболист на много високо ниво. Romelu Lukaku didn't talk for FOUR DAYS after losing Europa League final to Sevilla https://t.co/h6xS5Swmsg — The Sun Football (@TheSunFootball) September 24, 2020 Най-трудният защитник в Серия “А”? Всички са силни в Италия. Калиду Кулибали е труден. Обичам да се боря с опонента, дори срещу Рагнар Клаван, Мараш Кумбула, Леонардо Бонучи или Алесио Романьоли. Добрият бранител прави нападателя по-добър, защото го принуждава да дава всичко от себе си. Николо Барела ще бъде много важен играч. Той доста се разви и е впечатляващ, дори и характерът му. Уважавам също така и Мойс Кийн и Федерико Киеза. "It was a very difficult moment for me, I didn't speak for four days. But one day I woke up and gave myself a reason, you can lose but only if it teaches you how to win."



