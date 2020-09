"Сенчъри рекорд" за Марк Алън в Европейския Мастърс

Марк Алън записа рекорд с четирите си поредни сенчъри брейка при победата с 5:0 над световния шампион по снукър от 1997-ма Кен Дохърти във втория кръг на Европейския Мастърс.

Пистолета направи поредици от 145, 141, 134 и 101, като ограничи опонента си до едва 12 точки в двубоя им. В допълнение към това северноирландският майстор на щеката бе реализирал още три стотици в първия си двубой в турнира срещу Флориан Нюсле - 104, 135 и 114.

Mark Allen becomes only the sixth player to record four consecutive centuries #BVEuroSeries pic.twitter.com/PtzpIKMA59