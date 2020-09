Златан: COVID имаше куража да ме предизвика, лоша идея

Звездата на Милан Златан Ибрахимович излезе с първи коментар, след като стана ясно, че е заразен с коронавирус. Разбира се, изказването му е в типичния негов стил.

“Вчера дадох отрицателен тест за COVID, а днес - положителен. Нямам каквито и да било симптоми. COVID имаше куража да ме предизвика. Лоша идея”, написа Златан в Туитър.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea