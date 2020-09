Всичко ще бъде Z (видео)

View this post on Instagram

Абонементы на сезон 20/21 уже ждут тебя в кассах Центра Волейбола При покупке ты получаешь стильную коробочку с абонементом и брендированной маской «Зенит-Казань» Встречаемся на трибунах Центра Волейбола P.S. И не забудь про бесплатную парковку #ВсёБудетZ

A post shared by Volleyball Club Zenit-Kazan (@volleyzenit) on Sep 22, 2020 at 8:52am PDT