Баскетбол Над 420 момичета от близо 30 клуба от цялата страна се включиха в проекта Her World Her Rules 24 септември 2020



Над 420 момичета от близо 30 клуба от цялата страна се включиха в проекта Her World Her Rules. Програмата, която БФБаскетбол провежда по инициатива на ФИБА Европа, приключи с баскетболен празник в Бургас миналия уикенд. Общо 4 фестивала бяха проведени в страната - в Перник, София, Шумен и Бургас. Ментор на Програмата бе бившата националка, състезателка в WNBA и Италия и настоящ треньор на Славия и националния отбор за девойки до 18-годишна възраст Гергана Славчева. В различните градове се включиха и други легенди на женския ни баскетбол - Евладия Славчева в Перник, Гергана Брънзова - в Бургас. Те проведоха и семинари с родители на участничките, в които представиха своя опит и с личен пример опитаха да запалят пламъка и любовта към играта у бъдещите звезди. През годината участие в проекта взеха клубовете Шумен, Светкавица (Търговище), Черно море Одесос, Спартак (Варна), Вълци (Разград), Чардафон (Габрово), Преслав, Добрич, Дунав, Доростол (Силистра), Черноморец 2014, Айтос, Делфин, Тони 7 и Берое, Септември 97, Локомотив София, Славия, Шампион 2006, Левски, НСА, Миньор 2015, Пирин (Благоевград), Рилски спортист, Пирин (Гоце Делчев), Пирин Темков и Яворов (Гоце Делчев). 0



