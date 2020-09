НБА Кауай Ленърд трябва да се научи да бъде лидер, твърди анализатор 23 септември 2020 | 19:37 Прочетена 52 0



Изненадващото отпадане на един от фаворитите за титлата в НБА - Лос Анджелис Клипърс, породи много критични мнения, като в голяма част от тях се обсъждаше кой е виновен за големия провал. Критиките бяха насочени основно към разочароващия Пол Джордж, но анализаторът от Fox Sports Ник Райт смята, че проблемът е в голямата звезда на тима Кауай Ленърд. Според Райт двукратният шампион със Сан Антонио и Торонто трябва да се научи да бъде лидер, тъй като това никога не се е изисквало от него. "Кауай ще трябва да направи нещо, което не се изискваше от него досега - да бъде лидер. Той не беше лидер в Сан Антонио, не беше лидер и в Торонто. При канадците такъв беше Кайл Лаури. Той е страхотен играч, но трябва да се научи да води отборите си", изрази мнението си Райт в предаването "First Things First". "Kawhi's going to have to do something he's never been asked to do his whole career — be a leader. He wasn't asked to be a leader in San Antonio, he wasn't asked to be a leader in Toronto, that was Lowry. He's been a great player but he has to be a leader too." — @getnickwright pic.twitter.com/8RjAehqqIv — First Things First (@FTFonFS1) September 22, 2020 В плейофната серия с Нъгетс, която Клипърс изгубиха след аванс от 3-1 победи, Ленърд записа средни показатели от 24.3 точки, 8.6 борби и 5.9 асистенции. 29-годишното крило изигра много слаб седми мач, където отбеляза само 14 точки при 6/22 стрелба от полето. В плейофната серия с Нъгетс, която Клипърс изгубиха след аванс от 3-1 победи, Ленърд записа средни показатели от 24.3 точки, 8.6 борби и 5.9 асистенции. 29-годишното крило изигра много слаб седми мач, където отбеляза само 14 точки при 6/22 стрелба от полето. 0



