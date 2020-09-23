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Левски 3:0 ЦСКА 1948

последен:
19.09.2020

Ботев (Пловдив) - Левски

следващ:
26.09.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Георги Тодоров
web: Левски / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Георги Димитров ще ръководи Левски - Ботев

23 септември 2020 | 17:15
Прочетена 94
Георги Димитров ще ръководи Левски - Ботев
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Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за седмия кръг на Първа лига. Ивайло Стоянов ще ръководи мача между Лудогорец и Берое. Георги Димитров пък ще свири Ботев (Пд) - Левски. Николай Йорданов ще е главен съдия на Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София.

Съдийски назначения за мачовете от седмия кръг в Първа професионална лига:

25 септември, петък, 18.45 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Спасов Славов

25 септември, петък, 21.00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Етър
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Георги Владимиров Игнатов

26 септември, събота, 18.45 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Йордан Динков Сталев

26 септември, събота, 21.00 часа
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Кирил Петков Йорданов

27 септември, неделя, 18.45 часа
ПФК Черно море - ФК Арда
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Крумов Виделов

27 септември, неделя, 21.00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Георги Василев Йорданов

28 септември, понеделник, 20.30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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Спортни новини		 Прочетена 94

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Вашите лични данни

        

        

          

            

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                Ако натиснете бутона
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                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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