Георги Димитров ще ръководи Левски - Ботев

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БГ Футбол
Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за седмия кръг на Първа лига. Ивайло Стоянов ще ръководи мача между Лудогорец и Берое. Георги Димитров пък ще свири Ботев (Пд) - Левски. Николай Йорданов ще е главен съдия на Локомотив (Пловдив) - ЦСКА-София.
Съдийски назначения за мачовете от седмия кръг в Първа професионална лига:
25 септември, петък, 18.45 часа
ПОФК Ботев Враца - ПФК Монтана 1921
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Спасов Славов
25 септември, петък, 21.00 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Етър
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Иво Николаев Колев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Георги Владимиров Игнатов
26 септември, събота, 18.45 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Йордан Динков Сталев
26 септември, събота, 21.00 часа
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Кирил Петков Йорданов
27 септември, неделя, 18.45 часа
ПФК Черно море - ФК Арда
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Георги Крумов Виделов
27 септември, неделя, 21.00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Георги Василев Йорданов
28 септември, понеделник, 20.30 часа
ПФК Славия 1913 - ФК Царско село 2015
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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Стъки: Главният актьор в “КОД - Комунисти, обединени с джендъри” е главният джендър на площада Хаджиженчо
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