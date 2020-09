Солскяер посочи пътя на Грийнууд към "номер 9" в Ман Юнайтед

Младият Мейсън Грийнууд трябва да подобри играта си с глава, ако иска един ден да стане централен нападател на Манчестър Юнайтед, заяви мениджърът на "червените дяволи" Оле Гунар Солскяер. Грийнууд реализира първия си гол през кампанията, влизайки като резерва при победата на Юнайтед с 3:0 над Лутън Таун в турнира за купата на Лигата.

The boss was delighted to see his side progress to the fourth round of the #CarabaoCup #MUFC