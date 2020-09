Бокс Фюри призова Джошуа: Освободи титлите, забрави Усик - бий се с мен! 23 септември 2020 | 09:09 Прочетена 572 0



копирано





Фюри ще се изправи срещу Дионтей Уайлдър в трилогия на 19 декември.



Джошуа, който притежава световните титли WBO, IBF, IBO, WBA, ще защитава поясите си на 12 декември срещу Кубрат Пулев, който е задължителният претендент на IBF.



Ако Джошуа надделее, той има още една задължителна битка - срещу претендента на WBO Александър Усик.

View this post on Instagram Beauty in violence A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Sep 22, 2020 at 6:43am PDT Усик вече даде да се разбере, че няма да се отдръпне - което поставя Джошуа в много деликатна позиция, тъй като поредицата от две битки с Фюри е далеч по-доходоносна възможност.



"Вместо да се бие с всички тези претенденти, бих му казал, че просто трябва да освободи тези титли и да участва в двубой, който всеки иска да види", каза Фюри.

View this post on Instagram A post shared by Tyson Fury (@gypsyking101) on Sep 17, 2020 at 2:25am PDT "Не бягам от теб, не ми пука за теб. Ще мина през теб като нож през масло. Ела да се биеш с голямото момче, пристъпи насам и ще бъдеш нокаутиран. След това се бий с всички онези лесни момчета. Уважавам Александър Усик - той е велик боец, световен шампион, вероятно ще стане шампион в тежка категория, ако се бие с Антъни Джошуа - но не ми взимай печалбата за пенсия, скъпи. Не го прави”, добави Фюри.



"Казах на Дионтей Уайлдър преди години:"не вземайте пенсионния ми фонд, не се бийте с Джошуа, той е мой. Той е моят сънародник, искам го, разбивам го!" Но това не се случи. Той бе разбит неочаквано от Анди Руис. Беше каквото беше. Ако се бият, Усик ще победи Джошуа, но се обзалагам, че няма да се бият. Защото защо му е да се бие Усик и да вземе едва десет процента от това, което може да спечели от битка с мен.



"Освободи титлите, нека момчетата да се бият за свободния пояс на WBO, който и да е - Усик и Джоузеф Паркър. Ние сме на върха в играта. Ние сме в този спорт, за да водим най-големите битки. Това е боксов мач, какво лошо може да се случи? Можеш да загубиш? Голяма работа”, завърши Тайсън Фюри.



mma.bg Шампионът в тежка категория на WBC Тайсън Фюри продължава да натиска Антъни Джошуа да заобиколи всички свои задължения на шампион, които пречат на битката им през 2021 г.Фюри ще се изправи срещу Дионтей Уайлдър в трилогия на 19 декември.Джошуа, който притежава световните титли WBO, IBF, IBO, WBA, ще защитава поясите си на 12 декември срещу Кубрат Пулев, който е задължителният претендент на IBF.Ако Джошуа надделее, той има още една задължителна битка - срещу претендента на WBO Александър Усик.Усик вече даде да се разбере, че няма да се отдръпне - което поставя Джошуа в много деликатна позиция, тъй като поредицата от две битки с Фюри е далеч по-доходоносна възможност."Вместо да се бие с всички тези претенденти, бих му казал, че просто трябва да освободи тези титли и да участва в двубой, който всеки иска да види", каза Фюри."Не бягам от теб, не ми пука за теб. Ще мина през теб като нож през масло. Ела да се биеш с голямото момче, пристъпи насам и ще бъдеш нокаутиран. След това се бий с всички онези лесни момчета. Уважавам Александър Усик - той е велик боец, световен шампион, вероятно ще стане шампион в тежка категория, ако се бие с Антъни Джошуа - но не ми взимай печалбата за пенсия, скъпи. Не го прави”, добави Фюри."Казах на Дионтей Уайлдър преди години:"не вземайте пенсионния ми фонд, не се бийте с Джошуа, той е мой. Той е моят сънародник, искам го, разбивам го!" Но това не се случи. Той бе разбит неочаквано от Анди Руис. Беше каквото беше. Ако се бият, Усик ще победи Джошуа, но се обзалагам, че няма да се бият. Защото защо му е да се бие Усик и да вземе едва десет процента от това, което може да спечели от битка с мен."Освободи титлите, нека момчетата да се бият за свободния пояс на WBO, който и да е - Усик и Джоузеф Паркър. Ние сме на върха в играта. Ние сме в този спорт, за да водим най-големите битки. Това е боксов мач, какво лошо може да се случи? Можеш да загубиш? Голяма работа”, завърши Тайсън Фюри. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 572 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1