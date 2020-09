Комисарят на НБА разкри кога ще започне новият сезон

Комисарят на Националната Баскетболна Асоциация Адам Силвър не очаква новият сезон 2020/21 да започне преди началото на новата година. От Лигата обявиха преди време, че целта е новата кампания да започне около 1 декември, но Силвър призна, че това вероятно няма да се получи и началото й ще бъде дадено най-рано през януари.

"Най-близкото ми предположение е, че новият сезон ще стартира около началото на 2021 година", сподели комисарят в интервю за CNN, като добави, че една от основните цели е да се изиграе пълния пакет от мачове в редовния сезон - 82 двубоя.

Commissioner Adam Silver says his best guess is that the next NBA season will start in January at the earliest



