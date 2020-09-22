Бивш помощник треньор на Левски влиза в щаба на ЦСКА 1948

|
|
Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент
|
|
БГ Футбол
Йордан Юруков вече не е част от треньорския щаб на ЦСКА 1948. Sportal.bg научи имената, които поне на първо време ще бъдат в щаба на главния мениджър на "червените" Красимир Балъков. Това са Красимир Петров и Костадин Хазуров, които досега се занимаваха с юношеските формации в столичния клуб.
Любопитно е, че неотдавна Петров беше помощник на Георги Тодоров в първия отбор на Левски - сезон 2018/2019 г. Хазуров пък е бивш състезател на ЦСКА 1948. Нападателят имаше кратък престой при "червените" през 2017 г.
Иначе Коцето държи във визитката си шампионската титла на България от 2005 година, спечелена с ЦСКА. През сезон 2015/2016 г. пък голмайсторът от Гоце Делчев остана в сърцата на "армейските" фенове със своите 31 попадения във "В" група.
efbet Лига
6 кръг, събота 19 септември
Левски
3:0краен резулат
ЦСКА 1948
Стадион: Георги Аспарухов
Съдия: Волен Чинков
13
3
14
28
2
6
40
77
9
99
88
29
21
25
24
87
10
11
8
17
99
9
4-1-4-1
4-2-3-1
3 Голове 0
7 Ъглови удари 3
21 Центрирания 14
2 Засади 5
8 Точни удари 4
20 Тъчове 25
3 Неточни удари 6
8 Удари от вратата 5
49 Притежание на топката % 51
1 Жълти картони 5
1 Блокирани удари 0
5 Смени 4
22 Извършени фалове 21
8 халф
10 вратар
x
(6`) Насиру Мохамед
1:0
(56`) Борислав Цонев
2:0
(63`) Борислав Цонев
3:0
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Календар
календар затвори
Няма мачове днес.
›› efbet Лига
›› Novini.bg
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 15
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 14
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 13
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 12
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 11
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
До следващия кръг!!! Рейтинг: 3 0
(Гост) 3
отговор
Гьонов е много доволен, че са го обиждали направо се изпразни от кеф Рейтинг: 6 0
(Гост) 2
отговор
и ъоя ли обърна резбата Рейтинг: 1 1
(Гост) 1
отговор
Авиаторите се напълниха с бивши левскари, то и затова Васо Пожарната се отказа от тях. Пълна неадекватност цари в тяхното ръководство. След мача с Левски, Гьонов се изказа, че бил много доволен от мача а пък Цеката Найденов беше честитил във ф.е.й.с.б.у.к.а си победата на Левски. Ако си истински цесекар не можеш да честитиш победа на тези, които играчите им преди време излизаха с фланелки, на които пише " аз мразя ЦСКА'' и до ден днешен изписват името на ЦСКА в техния с.а.й.т с малки букви, това е кощунство! Рейтинг: 9 1
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
Кощунство е да мяташ камъни по собствените си младежи. Борбата между фракции да си я водят улстрасите. Рейтинг: 4 3
(Гост)
Съгласен съм с всичко, което казваш. Това е казано от един от малкото мислещи хора в тоя форум. Авиатори или не обаче, ако е имало "идея" цесека, то тя принадлежи на тях, а не на мафиотските машинации на Ловешките главорези. По съшия начин ви изнасяше да стоите зад силните на деня - БКП. Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук