ЦСКА 1948 CSKA 1948

Левски 3:0 ЦСКА 1948

последен:
19.09.2020

ЦСКА 1948 - Етър

следващ:
25.09.2020

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Красимир Балъков
web: ЦСКА 1948 / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Бивш помощник треньор на Левски влиза в щаба на ЦСКА 1948

22 септември 2020 | 19:10 - Обновена
Прочетена 1990
Йордан Юруков вече не е част от треньорския щаб на ЦСКА 1948. Sportal.bg научи имената, които поне на първо време ще бъдат в щаба на главния мениджър на "червените" Красимир Балъков. Това са Красимир Петров и Костадин Хазуров, които досега се занимаваха с юношеските формации в столичния клуб.

Левски U15 - ЦСКА-София U15@@@


Любопитно е, че неотдавна Петров беше помощник на Георги Тодоров в първия отбор на Левски - сезон 2018/2019 г. Хазуров пък е бивш състезател на ЦСКА 1948. Нападателят имаше кратък престой при "червените" през 2017 г.

ЦСКА - Септември@@@

Иначе Коцето държи във визитката си шампионската титла на България от 2005 година, спечелена с ЦСКА. През сезон 2015/2016 г. пък голмайсторът от Гоце Делчев остана в сърцата на "армейските" фенове със своите 31 попадения във "В" група.
efbet Лига
6 кръг, събота 19 септември
Левски
3:0краен резулат
ЦСКА 1948
Стадион: Георги Аспарухов
Съдия: Волен Чинков
13
3
14
28
2
6
40
77
9
99
88
29
21
25
24
87
10
11
8
17
99
9
Георги Тодоров
Красимир Балъков
4-1-4-1
4-2-3-1
Титуляри
Николай Михайлов Николай Михайлов13 Даниел Наумов29 Даниел Наумов
Ивайло Найденов Ивайло Найденов6 Александър Александров25 Александър Александров
Алекс Петков Алекс Петков2 Симеон Петров87 Симеон Петров
Живко Атанасов Живко Атанасов3 Венцислав Василев21 Венцислав Василев
Матео Стаматов Матео Стаматов14 Лазар Марин24 Лазар Марин
Стайн Спиерингс Стайн Спиерингс40 Ивайло Климентов8 Ивайло Климентов
Насиру Мохамед Насиру Мохамед18 Серкан Юсеин26 Серкан Юсеин
Радослав Цонев Радослав Цонев21 Георги Русев70 Георги Русев
Борислав Цонев Борислав Цонев10 Ангел Бастунов20 Ангел Бастунов
Паулиньо Паулиньо7 Галин Иванов33 Галин Иванов
Илия Димитров Илия Димитров45 Мартин Камбуров9 Мартин Камбуров
Резерви
Илия Юруков Илия Юруков77 Даниел Младенов17 Даниел Младенов
Марин Петков Марин Петков88 Денислав Александров11 Денислав Александров
Станислав Иванов Станислав Иванов99 Андон Гущеров99 Андон Гущеров
Стивън Петков Стивън Петков9 Васил Шопов10 Васил Шопов
Тома Даске Тома Даске28
Радослав Цоневизлиза Радослав Цонев  89'
Илия Юруковвлиза Илия Юруков 
Насиру Мохамедизлиза Насиру Мохамед  88'
Марин Петковвлиза Марин Петков 
86' Даниел Младенов  Даниел Младеновжълт картон
85' Галин Иванов  Галин Ивановизлиза
Даниел Младенов  Даниел Младеноввлиза
Борислав Цоневизлиза Борислав Цонев  80'
Тома Даскевлиза Тома Даске 
Паулиньоизлиза Паулиньо 
Станислав Ивановвлиза Станислав Иванов 
Илия Димитровизлиза Илия Димитров  72'
Стивън Петковвлиза Стивън Петков 
66' Ангел Бастунов  Ангел Бастуновизлиза
Андон Гущеров  Андон Гущероввлиза
Борислав Цоневдузпа Борислав Цонев  63'
60' Ивайло Климентов  Ивайло Климентовжълт картон
Борислав Цоневгол Борислав Цонев  56'
55' Серкан Юсеин  Серкан Юсеинизлиза
Васил Шопов  Васил Шоповвлиза
50' Серкан Юсеин  Серкан Юсеинжълт картон
46' Георги Русев  Георги Русевизлиза
Денислав Александров  Денислав Александроввлиза
Стайн Спиерингсжълт картон Стайн Спиерингс  36'
34' Лазар Марин  Лазар Маринжълт картон
30' Георги Русев  Георги Русевжълт картон
Насиру Мохамедгол Насиру Мохамед  6'
3 Голове 0
7 Ъглови удари 3
21 Центрирания 14
2 Засади 5
8 Точни удари 4
20 Тъчове 25
3 Неточни удари 6
8 Удари от вратата 5
49 Притежание на топката % 51
1 Жълти картони 5
1 Блокирани удари 0
5 Смени 4
22 Извършени фалове 21
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Берое Берое
6
4
2
0
17:3 (14)
14
2 Лудогорец Лудогорец
6
4
1
1
15:7 (8)
13
3 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
6
3
3
0
11:7 (4)
12
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
6
3
3
0
10:7 (3)
12
5 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
6
4
0
2
10:8 (2)
12
6 Левски Левски
6
3
1
2
10:5 (5)
10
7 Царско село Царско село
6
2
3
1
5:2 (3)
9
8 Монтана Монтана
6
2
2
2
7:10 (-3)
8
9 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
6
2
1
3
7:12 (-5)
7
10 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
6
1
3
2
4:7 (-3)
6
11 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
6
1
2
3
9:11 (-2)
5
12 Черно море Черно море
6
1
2
3
8:12 (-4)
5
13 Славия Славия
6
0
1
5
2:11 (-9)
1
14 Етър Етър
6
0
0
6
2:15 (-13)
0
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
ФИЛИП ДРУМЧЕВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 1990

Добави коментар ›› Коментари (15)

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КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 15
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 14
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 13
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 12
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 11
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 10
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 9
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 8
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 7
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО НАРКОМАНА
(Гост) 6
отговор
22 септември 2020 | 20:05

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 5
отговор
22 септември 2020 | 20:03

ПОРЕДНО ТЕЛЕ В МЪРТВОРОДЕНИЯ УР0Д, ПЛОД НА МЪЖКАТА ЛЮБОВ МЕЖДУ КИРО Д3ЛИОРМАНСКИЯ НАРК0МАН И МАЛКАТА ЦЕЧКА Рейтинг: 1 0

ттт
(Гост) 4
отговор
22 септември 2020 | 19:50

До следващия кръг!!! Рейтинг: 3 0

Мунчо
(Гост) 3
отговор
22 септември 2020 | 19:43

Гьонов е много доволен, че са го обиждали направо се изпразни от кеф Рейтинг: 6 0

uuu
(Гост) 2
отговор
22 септември 2020 | 19:33

и ъоя ли обърна резбата Рейтинг: 1 1

ЦЕСЕКАР
(Гост) 1
отговор
22 септември 2020 | 19:33

Авиаторите се напълниха с бивши левскари, то и затова Васо Пожарната се отказа от тях. Пълна неадекватност цари в тяхното ръководство. След мача с Левски, Гьонов се изказа, че бил много доволен от мача а пък Цеката Найденов беше честитил във ф.е.й.с.б.у.к.а си победата на Левски. Ако си истински цесекар не можеш да честитиш победа на тези, които играчите им преди време излизаха с фланелки, на които пише " аз мразя ЦСКА'' и до ден днешен изписват името на ЦСКА в техния с.а.й.т с малки букви, това е кощунство! Рейтинг: 9 1

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4ovek
(Гост)
22 септември 2020 | 19:39

Кощунство е да мяташ камъни по собствените си младежи. Борбата между фракции да си я водят улстрасите. Рейтинг: 4 3

Левскар
(Гост)
22 септември 2020 | 20:04

Съгласен съм с всичко, което казваш. Това е казано от един от малкото мислещи хора в тоя форум. Авиатори или не обаче, ако е имало "идея" цесека, то тя принадлежи на тях, а не на мафиотските машинации на Ловешките главорези. По съшия начин ви изнасяше да стоите зад силните на деня - БКП. Рейтинг: 0 0

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                  Петко Петков: Неприятностите при нас вървят една след друга, но ще се измъкнем

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Петков: Ще продължа, докато в Славия разчитат на мен
                
                
                  Георги Петков: Ще продължа, докато в Славия разчитат на мен

                 
                
              

              

                
                  
                  Рокада в ЦСКА 1948 след фиаското на "Герена"
                
                
                  Рокада в ЦСКА 1948 след фиаското на "Герена"

                 
                
              

              

                
                  
                  Обсъждали отлагането на 8-ия кръг в efbet Лига
                
                
                  Обсъждали отлагането на 8-ия кръг в efbet Лига

                 
                
              

              

                
                  
                  БФС поздрави Спас Делев
                
                
                  БФС поздрави Спас Делев

                 
                
              

              

                
                  
                  Халф на Берое получи признание
                
                
                  Халф на Берое получи признание

                 
                
              

              

                
                  
                  Херо готви изненада за гостуването в Разград
                
                
                  Херо готви изненада за гостуването в Разград

                 
                
              

              

                
                  
                  Бала: Имаме таланти, но трябва да им се дава повече шанс
                
                
                  Бала: Имаме таланти, но трябва да им се дава повече шанс

                 
                
              

              

                
                  
                  Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за Иван Дюлгеров
                
                
                  Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за Иван Дюлгеров

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Има поне 55 причини да помним Трифон
27 юли 2020

55 години щеше да навърши днес един от най-ярките български футболисти в историята на тази игра - Трифон Иванов. Трудно ни е да повярваме, че той не е сред нас, въпреки че минаха вече близо 4 години и половина откакто ...









							
							
						

						
						






Гиби: Не мисля, че бих се върнал на Герена (видео)
20 септември 2020

Божидар  Искренов даде ексклузивно интервю за предаването „Код Спорт“ по ТВ+.  Малцина имат привилегията да са любимци на хората, а той попада точно в  тази елитна компания. В подкрепа на тази констатация е ...









							
							
							
						


          

            

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                  Протестиращи провокираха Цвета Караянчева в Търново, тя им отговори подобаващо 
                
                
                  Протестиращи провокираха Цвета Караянчева в Търново, тя им отговори подобаващо 

                
              

              

                
                  Каракачанов:  Задължително е да има диалог между институциите, а не война
                
                
                  Каракачанов:  Задължително е да има диалог между институциите, а не война

                
              

              

                
                  Румяна Коларова: Експертен кабинет би бил победа за управляващите
                
                
                  Румяна Коларова: Експертен кабинет би бил победа за управляващите

                
              

              

                
                   Какво ще решава Министерският съвет утре?
                
                
                   Какво ще решава Министерският съвет утре?

                
              

              

                
                  НА ЖИВО: Протестиращи се събраха на трето 
                
                
                  НА ЖИВО: Протестиращи се събраха на трето "Велико народно въстание" в центъра на София

                
              

              

                
                  Земетресение край Сливен
                
                
                  Земетресение край Сливен

                
              

              

                
                  Тежка катастрофа с жертва и ранени край Костинброд
                
                
                  Тежка катастрофа с жертва и ранени край Костинброд

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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