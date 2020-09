Италия Чалханоглу: Най-после мога да играя на любимата ми позиция 22 септември 2020 | 17:59 - Обновена Прочетена 893 0



Плеймейкърът на Милан Хакан Чалханоглу коментира своя наставник Стефано Пиоли , звездата Златан Ибрахимович и целите на отбора през новия сезон.“Стефано Пиоли ни донесе много откъм тактическа гледна точка. Нямам нищо против Марко Джампаоло , но някак си неговите тактики не проработиха тук, но с Пиоли нещата са много по-добре. Завръщането на Ибрахимович, с неговите манталитет и качества на терена, все още дърпа отбора напред по отношение на развитието. За мен лично беше важно най-после да мога да играя на любимата ми позиция за постоянно и треньорът го направи възможно.Златан има толкова много идеи, които иска да постигне с нас на терена. Целият му опит ни помага и най-вече неговото безрезервно желание за победа. Всичко започва от тренировките. Златан иска да печели всеки малък тренировъчен мач, той е много амбициозен и много се ядосва, когато загуби. Той познаваше мен и моите качества още преди да се върне в Милан. Той винаги ми казва да играя свободно, да не мисля много и винаги да съм 100% фокусиран. Той ми придава своя опит. На терена знам как той се движи, а той познава моите отигравания.При цялото ми уважение към Ралф Рангник, тъй като го познавам от Бундеслигата и мнозина са ме питали за него, въпреки слуховете, Пиоли даваше 100% всеки ден и му се отплатихме на терена. Искаме да изградим настоящето и бъдещето върху традициите, около Франко Барези и Паоло Малдини. Целта ни определено е достигане до Шампионската лига. Приветствахме Сандро Тонали , а Златан преподписа. Искаме да постигнем нещо. В моя случай надеждите са големи”, коментира Чалханоглу пред DAZN.Тонали също говори след снощната победа с 2:0 над Болоня , в която дебютира в шампионатен мач за “росонерите”. “Сега мечтата ми се превърна в реалност, но след няколко дни имаме друг мач и сме фокусирани върху това да се справим добре. Приятно е да изживееш мечтата си, но трябва да внимаваме с множеството мачове, които се налага да изиграем. Ние изпитах някакви трудности, но нивото се покачи. Съотборниците ми са фантастични, защото помагат на всеки и са готови да се жертват за своите колеги. Приятно е да играеш с този колектив. Ние сме млад отбор, който иска да печели и го доказахме днес (вчера - б.р.).Ибрахимович е силен, като е идол за всички. На 39 години той показа, че все още може да играе, да печели мачове и да бележи. Всички трябва да го имаме за пример и да го приемаме като съотборник, който може да ни помогне да печелим мачове. Осмицата е номер, който е не само красив, но и важен за мен и историята на Милан. Да го нося е чест. Трябва да давам най-доброто от себе си и да правя това, което предишните “осмици” са правили”, заяви Тонали.

