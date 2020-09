Айзея Томас: Абдул-Джабар е най-великият засега, но ЛеБрон ще го задмине

Легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас направи поредното си сериозно изказване. Двукратният шампион с "буталата" засипа с похвали лидера на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс и заяви, че "Краля" ще се превърне в най-великия баскетболист на всички времена, когато прекрати кариерата си.

"ЛеБрон притежава гениален баскетболен ум, точно затова го наричам "Айнщайн на баскетбола". Възхищавам се на неговия ненаситен апетит да бъде на върха и да остане там. Никога не съм виждал играч да доминира в толкова много статистически категории. Имаше баскетболисти, които бяха силни в определени области, но никога не сме виждали такъв, който да прави абсолютно всичко. А ЛеБрон успява да върши това вече цели 17 години. За момента Карийм е най-великият играч, но когато кариерата на ЛеБрон приключи, той официално ще стане №1 за всички времена", каза Томас в интервю за "Sports Illustrated".

