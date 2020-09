Иван Зайцев и Кузбас пак удариха Локо (Новосибирск) за Купата на Русия (видео + снимки)

View this post on Instagram

В заключительном матче предварительного этапа Кубка России «Локомотив» уступил кемеровскому «Кузбассу» в четырёх партиях на новой домашней арене! Подробнее в нашем видео А вы вчера поддерживали любимую команду?

