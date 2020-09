Юниел Дортикос: Ще занеса трофея „Мохамед Али“ в Маями

Световният шампион на IBF в полутежка категория – Юниел Дортикос, кацна вчера в Мюнхен, където тази събота ще се изправи срещу Майрис Бриедис.

Кубинец и латвиец ще се изправят един срещу друг в най-очаквания боксов дуел в полутежка категория от доста време насам. Мачът ще сложи края на втория сезон турнира в полутежката дивизия на Световните боксови супер серии, а победителят ще завоюва и трофея „Мохамед Али“.

34-годишният Дортикос ще заложи и световната си титла, а бонус към всичко това ще бъде и титлата на списание „Ring“.

„Пътуването премина добре“, заяви Дортикос на германска земя.

„Радвам се, че най-накрая съм тук и нямам търпение за събота вечер. За мен няма проблеми къде се бия“, заяви Юниел, който се би в Латвия, САЩ и Русия в последните си три двубоя.

