Тенис Тенисистка от квалификациите на "Ролан Гарос" е дала положителна проба за коронавирус 22 септември 2020 | 10:57 Прочетена 129 0



копирано



Името на заразената с Ковид-19 не се съобщава.



Квалификациите при жените започват днес, а в тях ще участват и три българки. Изабелла Шиникова ще срещне поставената под номер 2 Марта Костюк (Украйна), а Елица Костова ще започне срещу Габриела Се (Бразилия) този следобед, а утре в пресявките трябва да стартира и първата ракета на страната Виктория Томова срещу Река-Луца Яни (Унгария).

View this post on Instagram #covid_19 #criketers A post shared by News and facts (@techwried) on Sep 21, 2020 at 10:33pm PDT

Организаторите на турнира от Големия шлем в Париж съобщиха, че от 17 септември са направени около 900 теста на играчи, треньори и персонал.



Босненецът Дамир Джумхур е един от петимата играчи при мъжете, които бяха принудени да се оттеглят от "Ролан Гарос", след като неговият треньор Петар Попович даде положителни проба за Ковид-19.



Другите заразени или контактни на Попович са Денис Истомин (Узкебистан), Бернабе Сапата Мирайес (Испания), Педжа Кръстин (Сърбия) и Ернесто Ескоберо (САЩ). Тенисистка, която трябваше да участва в квалификациите на Откритото пнървенство на Франция, е дала положителна проби за коронавирус и няма да участва в пресявките на "Ролан Гарос".Името на заразената с Ковид-19 не се съобщава.Квалификациите при жените започват днес, а в тях ще участват и три българки. Изабелла Шиникова ще срещне поставената под номер 2 Марта Костюк (Украйна), а Елица Костова ще започне срещу Габриела Се (Бразилия) този следобед, а утре в пресявките трябва да стартира и първата ракета на страната Виктория Томова срещу Река-Луца Яни (Унгария).Организаторите на турнира от Големия шлем в Париж съобщиха, че от 17 септември са направени около 900 теста на играчи, треньори и персонал.Босненецът Дамир Джумхур е един от петимата играчи при мъжете, които бяха принудени да се оттеглят от "Ролан Гарос", след като неговият треньор Петар Попович даде положителни проба за Ковид-19.Другите заразени или контактни на Попович са Денис Истомин (Узкебистан), Бернабе Сапата Мирайес (Испания), Педжа Кръстин (Сърбия) и Ернесто Ескоберо (САЩ). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 129

1