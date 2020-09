Балкан започва участието си в квалификациите на Шампионска лига

View this post on Instagram

Ужо заўтра! Першы матч "Цмокаў" у Лізе Чэмпіёнаў супраць "Балкану". Запрашаем усіх заўзятараў заўтра (22.09) у наша клубнае @just.cafe.minsk Just Cafe для супольнага прагляду! Усім гасцям зніжка 30% на разліўное "Paulaner" 20:30, Уральская, 3а Падтрымаем каманду разам! #TsmokiMinsk

A post shared by BC Tsmoki Minsk (@tsmokiminsk) on Sep 21, 2020 at 6:51am PDT