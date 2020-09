Въпреки слуховете за раздяла, жената до Кайл Уокър се появи с годежен пръстен

Годеницата на Кайл Уокър Ани Килнър бе забелязана от бдителни папараци с годежния пръстен на ръката си, на фона на твърденията, че двамата с футболиста отново са разделени.

27-годишният модел изглеждаше погълнат от телефона си, докато се разхождаше по улицата, след като се появиха слухове, че Уокър е опустошен след признанието й, че е имала друг мъж в живота си по време на раздялата им.





30-годишният играч на Манчестър Сити и Ани се разделиха през март 2019 г., след като откриха, че й е изневерил с риалити звездата Ex On The Beach Лора Браун.

Кайл и Ани имат три деца, а по време на раздялата им той отново стана баща, като този път от друга негова забежка - Лорин Гудман.