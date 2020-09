Тенис Халеп най-сетне покори Вечния град 21 септември 2020 | 16:47 Прочетена 230 0



Водачката в схемата Симона Халеп заслужи 22-а титла в кариерата си, след като триумфира на силния турнир по тенис на червени кортове в италианската столица Рим с награден фонд 1,69 милиона евро. Халеп детронира на финала поставената под номер 2 и миналогодишна шампионка в надпреварата Каролина Плишкова с 6:0, 2:1 и отказване на чехкинята заради травма. .@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO — wta (@WTA) September 21, 2020 Плишкова поиска медицинско прекъсване след края на първия сет, който продължи само 20 минути. Тя опита да продължи, но заради болки в лявото бедро и кръста, не можа.



Така румънката записа 14-а последователна победа и спечели трети пореден турнир. Тя първо взе титлата в Дубай през февруари точно преди спирането на сезона заради пандемията от коронавирус. След подновяването на кампанията през август тя вдигна и трофея в Прага. First title in Rome @Simona_Halep takes the title at the @InteBNLdItalia after defending champion Pliskova was forced to retire due to injury --> https://t.co/cQGqPzrRmE pic.twitter.com/ZH09rJMpDN — wta (@WTA) September 21, 2020 Впоследствие Халеп отказа участие в Откритото първенство на САЩ заради здравословни притеснения, свързани с COVID-19, а с представянето си в последната седмица направи сериозна заявка за започващия в неделя "Ролан Гарос". Плишкова поиска медицинско прекъсване след края на първия сет, който продължи само 20 минути. Тя опита да продължи, но заради болки в лявото бедро и кръста, не можа.Впоследствие Халеп отказа участие в Откритото първенство на САЩ заради здравословни притеснения, свързани с COVID-19, а с представянето си в последната седмица направи сериозна заявка за започващия в неделя "Ролан Гарос".

