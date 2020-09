ФА започва разследване срещу треньора на Суонзи

ФА започна разследване срещу треньора на Суонзи Алън Тейт, съобщи Sky Sports. В неотдавнашния мач срещу Бирмингам той имаше конфликт с футболиста на съперника Хон Торал. В същото време треньорът хвана испанеца за гърлото и го хвърли на терена. След това ситуацията едва не прераснаха в сбиване.

The FA is investigating Swansea coach Alan Tate after an altercation with Birmingham City midfielder Jon Toral during Saturday's game.