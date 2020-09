НБА Тройка със сирената на Антъни Дейвис донесе втора победа на Лейкърс във финала на Запад 21 септември 2020 | 09:07 - Обновена Прочетена 383 0



Дейвис вкара най-важния изстрел в мача от 45-градусов ъгъл вляво, като по този начин позволи на "езерняците" да поведат с 2-0 победи в серията и да се доближат на само още две от участие във финала в НБА за първи път от 2010 година насам.

AD cuts. Rondo finds. AD pulls. @Lakers win.#TissotBuzzerBeater#ThisIsYourTime#PhantomCam



Game 3 Tuesday, 9 PM ET, TNT pic.twitter.com/4GBaxeVBvP — NBA (@NBA) September 21, 2020 "Езерняците" можеше да се намират и в много по-трудна ситуация, тъй като Денвър успя да стопи преднината им от 16 точки, която бе фиксирана в началото на второто полувреме. С основна заслуга за това бе Никола Йокич. Сръбският център завърши с 30 точки, 6 борби и 9 асистенции. Той вкара последните 12 точки за "златните буци" и бе единственият в тима на символичните гости, който успя да се разпише в заключителните пет минути на двубоя.

Family pic.twitter.com/0Dhl1gWu40 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2020 Въпреки усилията на Йокич, които срещнаха по-сериозна подкрепа единствено от Джамал Мъри и Майкъл Портър-младши, реализирали 25 и 15 точки съответно, това не бе достатъчно да се преодолеят 57-те точки на звездите на Лейкърс Антъни Дейвис и ЛеБрон Джеймс. Дейвис приключи срещата с 31 точки и 9 борби на сметката си, докато Джеймс остана с 26 точки и 11 борби. Дани Грийн и Кентейвиъс Колдуел-Поуп добавиха по 11 точки за Лейкърс.

Anthony Davis hit the first @Lakers game-winning 3-pointer at the buzzer in the Conference Finals since Robert Horry (05/26/2002 against Sacramento). @EliasSports pic.twitter.com/NVmAw5D9c6 — NBA.com/Stats (@nbastats) September 21, 2020 Мач номер 3 от серията, която се играе в балона в Орландо, е в нощта на вторник срещу сряда.

