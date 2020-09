Кайл Уокър е съкрушен след признание на годеницата му

Носят се слухове, че Кайл Уокър е бил съсипан, след като годеницата му Ани Килнър е признала, че е била с друг мъж по време на разделята им заради изневерите на футболиста.

Играчът на „Манчестър Сити” и моделът се разделиха през март 2019 г., след като тя откри, че той е кръшкал с риалити звездата Ex On The Beach Лора Браун.

Кайл и Ани имат три деца, а по време на раздялата им стана ясно, че той чака дете от друга риалити звезда - Лорин Гудман. Двамата сега имат петмесечен сън, след като прекараха бурен романс.

Въпреки всичко Уокър и майката на трите му деца отново опитаха да стоплят отношенията си, като дори той й предложи брак.

Предполага се, че Ани е имала забежка през февруари, но е прекратила връзката веднага щом се е върнала при футболиста.

Източник сподели пред The Sun: „Кайл е съсипан, но след всичко, което причини на Ани, сега той опитва собственото си лекарство. И това се оказва горчиво хапче за преглъщане. Той вече не чувства, че може да й се довери.

Източникът продължи, че Кайл е притеснен, че все още изпитва чувства към бившата си, а тя е поставила това признание между тях.

Други източници твърдят, че Ани се е впуснала във връзката едва след раздялата им, тъй като не вижда бъдеще с Кайл, след поредицата от изневери.