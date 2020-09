Пиоли: Да изпитваш напрежение е привилегия

"We are #ACMilan, we have to be ambitious"

Coach Pioli's message ahead of our season opener is now on the app https://t.co/k2zluibzhx



“Dobbiamo essere ambiziosi, siamo il Milan”

Sulla nostra App la carica del Mister alla vigilia di #MilanBologna #SempreMilan #SerieATIM pic.twitter.com/Yz98MTBg5t