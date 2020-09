Джокович на финал за рекордна 36-а "Мастърс" титла

С изненадващото отпадане на Рафаел Надал на четвъртфиналите снощи Ноле има възможност да го изпревари по брой "Мастърс" титли (двата засега с по 35), а съперник на финала ще му бъде Денис Шаповалов или Диего Шварцман. За да стигне до битката за титлата, Джокович трябваше да елиминира Стефано Карузо, Филип Краинович, Доминик Кьопфер и Рууд.

That's @InteBNLdItalia finals for @DjokerNole!



He's one match from a record-breaking 36th ATP Masters 1000 pic.twitter.com/uGyHWYG1An