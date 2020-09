Ева Янева, Александра Георгиева и Волеро на финал за Купата на Франция

View this post on Instagram

Coupe de France: France ----------------------------------------------------------------- Semifinal 2 19.09 RC Cannes 2-3 (25/23, 22/25, 25/23, 22/25, 15/17) Volero Le Cannet will dispute the French Cup trophy. After a very difficult game, and after being behind the score twice, the purple team achieved a great victory. Tomorrow the final will be against Pays d'Aix Venelles. ----------------------------------------------------------------- Jean-Marie HERVIO #siatkowka #siatkowka #volley #volleyball #pallavolo #newsvolley #volleynews #coupedefrancevolley #francevolleyball #france #lnvofficial #volerolecannet #rccannes #paysdaixvenelles #aspttmulhouse

A post shared by Volley News (@volleynplayers) on Sep 19, 2020 at 7:26pm PDT