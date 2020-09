Легенда на Лейкърс посочи защо ЛеБрон е заслужавал MVP повече от Янис

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Джеймс Уърти изрази мнението си за тазгодишната битка за най-ценната индивидуална награда - “Най-полезен играч”. Звездата на Милуоки Янис Адетокумбо получи 85 вота от журналистите и взе статуетката за втора поредна година, а втори остана ЛеБрон Джеймс с едва 16 гласа. Въпреки голямата разлика в гласовете, Уърти заяви, че “Краля” е заслужавал наградата и обоснова мнението си. ЛеБрон Джеймс: Ядосах се, не може да получа само 16 първи места за MVP наградата

“Начинът, по който играеш, е най-важен. Янис очевидно е млад и перспективен играч, но той не е ЛеБрон Джеймс. Той не разполага с достатъчно опит, за да знае как да поведе отбора си. Точно заради това смятам, че за определянето на MVP не трябва да се гледа единствено в статистиките. ЛеБрон води отбора си в асистенции, той знае от какво има нужда тимът му. На него не му е важно да вкарва по 40 точки на вечер, въпреки че е способен на това. “Най-полезният играч” наблюдава съотборниците си, държи пулса на отбора и показва на останалите накъде да вървят.

Вижте какво успяха да направят Лейкърс. Защитата им се подобри, ЛеБрон доведе Антъни Дейвис. Той го насърчава да се подобрява и да се превръща в елитен играч. За мен ЛеБрон Джеймс е очевидният MVP. И ако попитате момчетата, които са били на паркета и знаят какво е нужно за един отбор, те ще се съгласят с вас”, сподели трикратният шампион с Лейкърс.

