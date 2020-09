Голдън Стейт се насочва към най-големия европейски талант

Голдън Стейт Уориърс ще има чудесната възможност да се възползва от високия си избор в Драфта, за да добави в състава си един от топталантите в тазгодишната селекция от млади играчи. До момента сред потенциалните опции на ръководството на “войните” са спрягани Антъни Едуардс, Джеймс Уайзмън, ЛаМело Бол и Тайрийз Халибъртън. Най-големият европейски талант се готви усърдно за НБА

Според журналиста от “San Francisco Chronicle” Конър Летърно обаче Голдън Стейт ще се насочи към стратегията да избере играч, който максимално да пасне на стила на игра. За такъв се смята най-големият европейски талант Дени Авдия, който стои по-високо в класацията на “войните” от играчи като Бол и Уайзмън.

