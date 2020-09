Локомотив (Новосибирск) на Пламен Константинов на полуфинали за Купата на Русия (снимки)

View this post on Instagram

На ночь глядя! Спасибо, Локосемья, за невероятные эмоции и теплую поддержку в матче против «Газпром-Югры» @vc_gazprom_ugra! @danilaykin

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk) on Sep 19, 2020 at 9:03am PDT