НА ЖИВО: MotoGP за Гран При на Емилия-Романя

За втора поредна седмица пистата „Мизано“ приема най-бързите състезатели на две колела. След като преди седмица Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) записа своят първи успех в MotoGP по време на Гран При на Сан Марино, днес състезателите ще си оспорват победата в Гран При на Емилия-Романя.

От първа позиция, както и преди седмица ще потегли Маверик Винялес (Yamaha), като до него на първа редица ще застанат още и Джак Милър (Pramac Ducati) и Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT). От втора редица на стартовата решетка ще потеглят Пол Еспаргаро (КТМ), Франческо Баная (Pramac Ducati) и Брад Биндър (KTM), а на трета това ще направят Валентино Роси (Yamaha), Морбидели и Данило Петручи (Ducati).

Винялес с втори пореден пол-позишън на "Мизано"

Лидерът в световния шампионат Андреа Довициозо (Ducati) ще потегли десети, като освен него на четвърта редица още ще застанат Жоан Мир (Suzuki) и Такааки Накагами (LCR Honda).

Състезанието в Moto2, което се проведе преди това в MotoGP бе засегнато от дъжд, който се очаква да се завърне и по време на старта в кралския клас. Това може да предложи голямо зрелище с влизане в бокса за смяна на гуми, ако валежът е достатъчно силен.

Тримата пилоти на първата редица са заложили на три различни комбинации от гуми, като Винялес е избрал медиум предни и задни, докато Милър и Винялес са с твърда предна, като австралиецът е с мека задна, докато френският му съперник е с медиум такава.

Старт на състезанието! Милър направи най-добро потелгяне благодарение на меката си задна гума, но още на четвъртия завой той загуби водачеството от Винялес. В същото време Баная успя да се изкачи до третото място след великолепна маневра срещу Куартараро на седмата крива.

Победителят от преди седем дни Морбидели бе замесен в инцидент на седмия завой, като това го изправи в дъното на класирането, като в същото време Алейш Еспаргаро (Aprilia) се озова на земята.

В края на първия тур Винялес имаше комфортна преднина пред останалите от колона, а неговият съотборник Роси допусна грешка и падна на четвъртия завой във втората обиколка.

В същия този втори тур Милър допусна грешка и загуби цели три позиции, смъквайки се до пето място. Това отвори пътя за неговия колега в Pramac Ducati Баная да преследва лидера, като италианецът не загуби време и веднага записа най-бързата обиколка за състезанието.

След четири от общо 27 обиколки, Винялес и Баная имаха комфортна преднина от над 1.5 секунди преди Пол Еспаргаро, който от своя страна водеше с 0.8 пред Куартараро. На 2.4 секунди зад французина битката за петото място бе много разгорещена, като в нея бяха замесени седем пилоти.

В началото на шестата обиколка Винялес допусна грешка при спирането за четвъртия завой и това отвори вратата за Баная, който нямаше нужда от втора покана и веднага пое лидерството.

Баная, който още през миналия уикенд показа много силно темпо на „Мизано“ въпреки контузията, от която все още се възстановява веднага започна да се откъсва пред Винялес, като по-малко от две обиколки след като пое водачеството той имаше преднина от близо секунда.

Винялес все пак не загуби надежда и скъси дистанцията между себе си и Баная на само 0.6 секунди, като в същото време поддържаше и преднина от 1.4 пред Пол Еспаргаро.

A major championship contender pulls into the pits! @jackmilleraus is out of the running! #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/5dR9nN0jaL — MotoGP™ (@MotoGP) September 20, 2020

В същото време Милър, който след силните си първи завои само се смъкваше в колоната се прибра в бокса и прекрати своето участие в днешното състезание. Австралиецът не изглеждаше никак доволен от поведението на своя мотоциклет.