Ван дер Марк с първа победа за сезона в спринта на "Каталуния"

Михал ван дер Марк (Yamaha) завоюва своя първи успех от началото на сезона в Световния супербайк шампионат (WSBK), след като триумфира в спринтовото „суперпол“ състезание от шестия кръг на „Каталуния“.

WHAT A RACE!@mickeyvdmark takes his first victory of the 2020 season and becomes the sixth different winner of the year!@PataYamahaWSBK #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/Ba0mYD8Dp9