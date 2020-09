НБА Изгониха бивш гард на Денвър от Китай, забърка се в голям скандал 20 септември 2020 | 12:24 Прочетена 147 0



копирано

Направилият сериозно име с отбора на Денвър Нъгетс гард Тай Лоусън е получил доживотна забрана за участие в елита на китайския професионален баскетбол, информира първо журналистът Емилиано Карчия. 32-годишният баскетболист е публикувал “неподходящи снимки” на стори в профила си в “Инстаграм”, чрез които е отправил обиди към жените от жълтата раса. Former NBA guard Ty Lawson has been banned for life from Chinese CBA after posting a couple of stories on Instagram pic.twitter.com/XcSNIAC06Y — Emiliano Carchia (@Carchia) September 19, 2020 Отборът на Фудзиен Стърджънс, в който играеше Лоусън през изминалия сезон, обяви, че 180-сантиметровият играч няма да продължи да се състезава в тима през следващата кампания. “Неуместните му думи са в противоречие с въведените от нашия клуб отговорности в социалния живот на играчите. Те донесоха неблагоприятни въздействия както върху клуба, така и върху цялата лига. По този начин ние няма да подпишем нов договор с него”, се съобщава в изявлението на китайския клуб. The comments on Ty Lawson’s IG: pic.twitter.com/BLtTDI0LkV — IG: @qualitynba (@realqualitynba) September 19, 2020 След като не успя да се реализира в НБА, Лоусън потегли към Китай през 2017-а, присъединявайки се към отбора на Шандонг. В последните три сезона плеймейкърът изигра 103 мача в китайското първенство с екипите на Шандонг и Фудзиен, записвайки средни показатели от 26.3 точки, 4.8 борби и 7.8 асистенции. Лоусън игра в 551 мача в НБА с отборите на Денвър, Хюстън, Индиана и Сакраменто, където записа средно по 12.7 точки и 6.0 асистенции. Най-силната му кампания бе през сезон 2013/14, когато бе сред лидерите на Нъгетс със своите 17.6 точки и 8.8 завършващи подавания. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 147

1