Кевин Дюрант ще играе на всяка позиция за Бруклин

Новият старши треньор на Бруклин Нетс Стив Неш е съвсем наясно със стила на игра на звездата на тима Кевин Дюрант. Двамата работеха заедно в отбора на Голдън Стейт Уориърс в периода 2016-2019 г., където канадската легенда бе консултант, а през новия сезон той планира да използва Кей Ди на всички пет позиции в ротацията си - включително плеймейкър и център.

“Кевин разполага с идеалната дължина, с която може да предизвика проблеми на всеки един баскетболист, независимо от позицията му. Той може да играе на всеки пост на паркета, така че смятам да го използвам на всичките пет позиции. Също така съм развълнуван от някои момчета в състава - Карис ЛъВърт, ДиАндре Джордан, Джарет Алън и Джо Харис”, коментира Неш.





