Гарет Бейл: Моментът да се завърна е идеален

"Този клуб е специален за мен. Винаги съм знаел, че някой ден ще се завърна, а сега това е реалност. Намирам се в правилния момент от кариерата ми за този трансфер и смятам, че ще пасна идеално на Тотнъм. Мотивиран съм, искам да се представям на ниво и нямам търпение да заиграя отново", заяви Бейл, който има 56 гола в 203 мача за Тотнъм след трансфера си от Саутхемптън през 2007. To all the Spurs fans, after 7 years, I’m back! #COYS @SpursOfficial https://t.co/NbAaUWefQP pic.twitter.com/zGk37PnQe9 — Gareth Bale (@GarethBale11) September 19, 2020 Според самия клуб, Бейл, който се контузи по време на паузата за национални отбори, ще бъде готов за игра през октомври. "Надявам се скоро да вляза във форма. Искам да помогна на отбора да спечели трофей. Доказах и в Реал Мадрид, че имам манталитет на победител. Знам как да играя във финалите, как да се справям психически с напрежението и свръхочакванията. Този опит е безценен и аз мога да го предам на момчетата в отбора. Те самите трябва да вярват, че можем да печелим трофеи", продължи уелският национал. @GarethBale11 has a message for you all...#BaleIsBack #COYS pic.twitter.com/dSR2hnPEHn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020 "Клубът се развиваше и растеше в годините, в които аз отсъствах. Сега той се намира в отлично състояние и искам да му помогна да направи следващата крачка - а именно трофей. Това е единственото ни желание и се надявам мечтата ни да се сбъдне". Моментът за трансфер в Тотнъм е идеален, заяви новият нападател на отбора Гарет Бейл, който пристигна обратно в Лондон след 7-годишно отсъствие. Той ще играе при "шпорите" като преотстъпен от Реал Мадрид до края на сезона."Този клуб е специален за мен. Винаги съм знаел, че някой ден ще се завърна, а сега това е реалност. Намирам се в правилния момент от кариерата ми за този трансфер и смятам, че ще пасна идеално на Тотнъм. Мотивиран съм, искам да се представям на ниво и нямам търпение да заиграя отново", заяви Бейл, който има 56 гола в 203 мача за Тотнъм след трансфера си от Саутхемптън през 2007.Според самия клуб, Бейл, който се контузи по време на паузата за национални отбори, ще бъде готов за игра през октомври. "Надявам се скоро да вляза във форма. Искам да помогна на отбора да спечели трофей. Доказах и в Реал Мадрид, че имам манталитет на победител. Знам как да играя във финалите, как да се справям психически с напрежението и свръхочакванията. Този опит е безценен и аз мога да го предам на момчетата в отбора. Те самите трябва да вярват, че можем да печелим трофеи", продължи уелският национал."Клубът се развиваше и растеше в годините, в които аз отсъствах. Сега той се намира в отлично състояние и искам да му помогна да направи следващата крачка - а именно трофей. Това е единственото ни желание и се надявам мечтата ни да се сбъдне".

