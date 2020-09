Италия Осимен посочи защо е избрал да премине в Наполи 19 септември 2020 | 23:31 - Обновена Прочетена 178 0



Наистина гледам напред към нова кариера тук, в Серия “А”. Да играеш срещу Osimhen: “Playing for the club that used to have Maradona, who’s undoubtedly one of the greatest ever, is inspiring. He’s an idol here in Naples, I see his his pictures everywhere. He’s truly the best. To be here and to play on the same pitch as Maradona is a dream come true”. pic.twitter.com/LOgTaUJLfY — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) September 19, 2020 Да избера Дидие Дрогба за мой модел за пример ми беше от голяма помощ в годините ми на израстване. Все още не съм го срещал и наистина гледам напред към това да го видя и да получа една от фланелките му с автограф. Това наистина ще бъде сбъдната мечта за мен. Сега, да играя в клуб, който е разполагал с Диего Марадона, който несъмнено е сред най-великите играчи, е вдъхновяващо. Марадона е идол тук, в Нeапол, и съм виждал негови снимки навсякъде. Той наистина е най-добрият. Да бъда тук и да играя на същия терен като Марадона е друга сбъдната мечта”, заяви Осимен пред сайта на Африканската футболна конфедерация. Новото попълнение на Наполи Виктор Осимен разкри защо е избрал да премине в клуба и изрази радостта си от възможността да носи екипа на “партенопеите”.“Мнозина предсказваха, че ще отида в Премиър лийг и имах доста интересни оферти от някои клубове, но Наполи беше най-добрият избор за мен. Това е така заради типа играч, който искам да бъда в бъдеще и голямата кариера, която желая да имам. Нямам съмнение, че Наполи е клубът, от който се нуждая, за да постигна тази голяма величина. Отношенията ми с треньора и президента са много интересни, защото още преди да дойда в Наполи, аз говорих с тях. Те ме убедиха още повече да подпиша с клуба. Взаимоотношенията ни вървят много добре и просто искам да им се отплатя на терена за вярата им в мен.Наистина гледам напред към нова кариера тук, в Серия “А”. Да играеш срещу Кристиано Роналдо е нещо, което чакаш с нетърпение. Така че гледам към това скоро да се изправя срещу него. Няма никакво напрежение върху мен, откакто дойдох тук. Просто трябва да се трудя и да правя това, което обичам. Просто е нужно да си върша работата на терена и да давам всичко от себе си, както винаги съм правил, и да бележа попадения за клуба и страната ми. Това е най-важното за мен и въобще няма напрежение. Просто искам да си върша моето нещо по моя си начин.Да избера Дидие Дрогба за мой модел за пример ми беше от голяма помощ в годините ми на израстване. Все още не съм го срещал и наистина гледам напред към това да го видя и да получа една от фланелките му с автограф. Това наистина ще бъде сбъдната мечта за мен. Сега, да играя в клуб, който е разполагал с Диего Марадона, който несъмнено е сред най-великите играчи, е вдъхновяващо. Марадона е идол тук, в Нeапол, и съм виждал негови снимки навсякъде. Той наистина е най-добрият. Да бъда тук и да играя на същия терен като Марадона е друга сбъдната мечта”, заяви Осимен пред сайта на Африканската футболна конфедерация.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 178

