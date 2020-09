Тенис Халеп и Мугуруса са полуфиналистки в Рим 19 септември 2020 | 18:58 Прочетена 155 0



.@Simona_Halep progresses to the @InteBNLdItalia semifinals as Putintseva reties at 6-2, 2-0. pic.twitter.com/ZGxojCrca9 — wta (@WTA) September 19, 2020

No.9 seed @GarbiMuguruza advances to the @InteBNLdItalia semifinals!



Defeats Azarenka 3-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/dANthUrpn2 — wta (@WTA) September 19, 2020

Следващата съперничка на Халеп ще бъде поставената под номер 9 Габрине Мугуруса (Испания). Мугуруса победи вицешампионката от Откритото първенство на САЩ от миналата седмица Виктория Азаренка (Беларус) с 3:6, 6:3, 6:4. Азаренка имаше сет и пробив аванс при 2:1 гейма във втория, но допусна обрат. Водачката в схемата Симона Халеп (Румъния) се класира за полуфиналите на силния турнир по тенис на червени кортове в Рим с награден фонд 1,69 милиона евро. Двукратната вицешамионка в италианската столица през 2017 и 2018 година Халеп елиминира Юлия Путинцева (Казахстан) с 6:2, 2:0 и отказване на съперничката й заради болки в кръста.Така румънката 12-а поредна победа от февруари насам, когато взе титлата в Дубай преди спирането на сезона заради пандемията от коронавирус. След подновяването на кампанията през август тя взе и трофея в Прага, а в последствие тя отказа участие в Откритото първенство на САЩ заради здравословни притеснения, свързани с Ковид-19.Следващата съперничка на Халеп ще бъде поставената под номер 9 Габрине Мугуруса (Испания). Мугуруса победи вицешампионката от Откритото първенство на САЩ от миналата седмица Виктория Азаренка (Беларус) с 3:6, 6:3, 6:4. Азаренка имаше сет и пробив аванс при 2:1 гейма във втория, но допусна обрат.

