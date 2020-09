Тенис Джокович стигна неочаквано трудно до полуфиналите в Рим 19 септември 2020 | 18:03 Прочетена 318 0



копирано

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и четирикратен шампион в “Мастърс”-а в Рим Новак Джокович постигна трудна победа с 6:3, 4:6, 6:3 за 2 часа и 12 минути срещу Доминик Кьопфер и се класира на полуфиналите във Вечния град. Кьопфер бе първият квалификант от 2009 година насам, който стига толкова далеч в турнира, а Ноле продължава похода си към евентуална рекордна 36-а титла от “Мастърс” сериите. За момента двамата с Рафаел Надал делят първата позиция с по 35 трофея. Практически Джокович продължава да е непобеден тази година в 30 двубоя, макар срещу Пабло Кареньо Буста на US Open да бе дисквалифициран за неволен удар с топка срещу лайнсмен. Make that 11 @InteBNLdItalia SFs for @DjokerNole!



He'll take on Casper Ruud for a place in the final. pic.twitter.com/kzTusIvgoL — ATP Tour (@atptour) September 19, 2020

Белградчанинът започна устремно и взе първите четири гейма в двубоя, но Кьопфер върна двата пробива и намали до 3:4. Джокович реагира и отново направи серия от четири гейма, с която взе първия сет и поведе с 2:0 във втория.



Сърбинът обаче продължи да допуска нетипично много грешки и позволи на Кьопфер да изравни за 3:3, а в последствие 97-ият в света германец дори стигна до пълен обрат след нов брейк за 6:4. Джокович все пак показа класа в третия сет и с още два пробива в третия и в деветия гейм стигна до крайната победа, негова 53-а в Рим (Надал е лидер с 63). Сърбинът обаче пропусна 15 от 21 възможности за пробив, като Кьопфер реализира всяка една от четирите, които получи в двубоя.



За място на финала Джокович ще се изправи срещу норвежеца Каспер Рууд, който отстрани номер 4 Матео Беретини (Италия) с 4:6, 6:3, 7:6(5). За 21-годишния Рууд навакса изоставане от 2:4 точки в тайбрека на третия сет и за първи път в кариерата си се класира за полуфинал в турнирите от сериите "Мастърс".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 318

1