БКХУ Левски спечели проект на Европейския съюз заедно с ФИБА

Баскетболният клуб за хора с увреждания Левски е сред 10-те организации спечелили европейско финансиране, обяви еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Комисията "Фон дер Лайен" Мария Габриел.



"Обявихме 10 одобрени за финансиране проекта по поканата за представяне на проектни предложения "Обмени и мобилност в спорта". Много се радвам, че баскетболният клуб за хора с увреждания "Левски, България" е сред успешните кандидати. Бяха получени общо 95 предложения. Тази инициатива ще допринесе за очертаване на основните дейности по направлението "Спорт" на програма "Еразъм+" 2021-2027. Тя ще подкрепи мобилността, обменът на добри практики между спортните организации и международното сътрудничество", написа българската представителка в Европарламента на стената си във Фейсбук.



Шампионът на България по баскетбол на колички е спечелил финансиране по проект, наречен "Qualification for improvement". Интересно е, че сред 10-те проекта, одобрени от Европа за финансиране, е и последната инициатива на ФИБА - EMPOWERING NEXT GENERATION OF FEMALE COACHES & REFEREES, чиято цел е да се фокусира върху подобряването на квалификацията на жените треньори и съдии. 0



