Дуайт Хауърд се закани на Йокич

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Дуайт Хауърд предупреди звездата на Денвър Никола Йокич, че няма да му позволи да покаже най-доброто от себе си в полуфиналите на конференцията. “Езерняците” нанесоха първия удар в битката, след като взеха мач №1 със 126:114, а Хауърд направи силен мач и завърши с 13 точки за 16 минути.

Dwight Howard does not want to give Nikola Jokic any space for the rest of the series. pic.twitter.com/76trfYi2ER