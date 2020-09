Винялес с втори пореден пол-позишън на "Мизано"

Маверик Винялес (Yamaha) записа своя втори пореден пол-позишън на пистата „Мизано“ в клас MotoGP, след като триумфира в квалификацията за Гран При на Емилия-Романя.

Испанецът записа 1:31.077, с което си и върна рекорда на трасето, който той загуби от Франческо Баная (Pramac Ducati) по време на сутрешната трета тренировка. Самият Баная даде второ време в днешната квалификация, но най-бързата му обиколка бе анулирана от стюардите, след като той напусна очертанията на пистата в 16-я завой. По този начин от втора позиция ще потегли Джак Милър (Pramac Ducati), който остана на само 0.076 от Винялес.

Following his breach of track limits, @PeccoBagnaia will line up fifth!



The @pramacracing rider still looks confident, and a real contender tomorrow! #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/ccmtodt2bK — MotoGP™ (@MotoGP) September 19, 2020

Първата редица на старта утре ще запълни Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който завърши на 0.145 от своя бъдещ съотборник в Yamaha. На втора редица утре ще застанат двамата пилоти на KTM Пол Еспаргаро и Брад Биндър, като двамата ще бъдат разделени от Баная. На трета редици ще се наредят Валентино Роси (Yamaha), победителят в Гран При на Сан Марино преди седмица Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Данило Петручи (Ducati), докато от четвърта ще потеглят Андреа Довициозо (Ducati), Жоан Мир (Suzuki) и Такааки Накагами (LCR Honda).

В първата фаза на квалификацията най-бързи бяха Милър и Довициозо, които оставиха зад себе си Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Алекс Маркес (Repsol Honda), Алекс Ринс (Suzuki), Брадли Смит (Aprilia), Тито Рабат (Avintia Ducati) и Щефан Брадъл (Repsol Honda). Брадъл, който замества световния шампион Марк Маркес ще пропусне утрешната надпревара заради проблем с неговата дясна ръка.

Утрешната надпревара за Гран При на Емилия-Романя стартира в 15:00 часа българско време.