Баная с нов рекорд на "Мизано" в третата тренировка

Франческо Баная (Pramac Ducati) постави нов рекорд на пистата „Мизано“ по време на третата свободна преди Гран При на Емилия-Романя в клас MotoGP.

Италианецът записа време от 1:31.127, с което подобри постижението на Маверик Винялес (Yamaha), с което испанецът спечели квалификацията за Гран При на Сан Марино преди седмица, с близо 0.3 секунди.

Despite this crash, @PeccoBagnaia tops a dramatic FP3! Thumbs up from the @pramacracing rider who is unhurt! #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/7fZMNyvD51

Втори в общото класиране след трите тренировки остана именно Винялес, който изоставаше с 0.058 от Баная. Трети и четвърти се наредиха дуото на Petronas Yamaha SRT Фабио Куартараро и Франко Морбидели, които останаха на съответно 0.232 и 0.302 от първото място. Петицата с изоставане от 0.499 спрямо време италианецът остана Жоан Мир (Suzuki).

Останалите петима, които си гарантираха място във втората решителна фаза на квалификацията по-късно днес са Брад Биндър (KTM), Такааки Накагами (LCR Honda), Валентино Роси (Yamaha), Пол Еспаргаро (KTM) и Данило Петручи (Ducati).

Mixed fortunes for Ducati as @PeccoBagnaia smashes the lap record in FP3! @AndreaDovizioso and @jackmilleraus, 1st and 3rd in the championship, will both have to fight it out in Q1 though! @TISSOT | #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/a7QaJZaBB6