Янис: Не ме наричайте MVP, докато не стана шампион

Суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо даде първия си коментар, след като бе награден с приза за “Най-полезен играч” в НБА. 25-годишното крило сподели мнението си в ефира на NBA on TNT, като подчерта, че основната му цел е да стане шампион. Янис Адетокумбо отново спечели наградата за MVP и се нареди до Джордан и Олайджуон

“Не ме наричайте MVP, докато не стана шампион… Доволен съм от наградата, но искам да постигна много повече от това. Очевидно е, че съм разочарован от това, че не успях да помогна на отбора си да достигне до следващия кръг в плейофите, но в края на краищата осъзнавам, че аз и тимът ми трябва да се подобрим”, каза гръцкия национал.

"Don't call me MVP until I'm a champion."



Giannis is hungry for more pic.twitter.com/71BtuLaaHD