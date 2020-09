ЛеБрон Джеймс: Ядосах се, не може да получа само 16 първи места за MVP наградата

Лидерът на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс не прие никак добре новината, че Янис Адетокумбо за втора поредна година бе определен за носител на най-ценната индивидуална награда - тази за “Най-полезен играч”. Гръцкото крило получи цели 85 първи места от журналистите, докато 35-годишният ветеран от отбора на “езерняците” си заслужи само 16 гласа за трофея - нещо, което очевидно го ядоса. Янис Адетокумбо отново спечели наградата за MVP и се нареди до Джордан и Олайджуон

“Ядосах се, защото от цели 101 гласа получих едва 16 за първото място. Това ме ядоса повече от всичко друго. Не казвам, че победителят не заслужи наградата, но не може така. Няма да обяснявам какъв точно трябва да е критерият за оценяване. Ясно е, че той се промени през годините. Понякога се избира най-добрият играч в най-добрия отбор, понякога е човекът с най-добър сезон статистически. Янис направи феноменален сезон, казвам го с чисто сърце”, сподели Джеймс след победата на тима му над Денвър в мач №1 от финала на Запад.

"I don't know how much we are really watching the game of basketball or are we just in ... the narrative."



LeBron explained why he thinks the NBA awards voting scale is "a little weird." pic.twitter.com/gSbGe9oplC