Севлиево

Севлиево 3:0 Вихър (Славяново)

последен:
13.09.2020

Янтра (Полски Тръмбеш) - Севлиево

следващ:
20.09.2020

създаване: 2015г.
стадион: "Раковски"
президент: Иван Иванов
треньор: Милен Ванков
web:  

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Трета лига

Битката за Враца е кулминацията в седмия кръг на Северозапад

19 септември 2020 | 10:08 - Обновена
Прочетена 208
Битката за Враца е кулминацията в седмия кръг на Северозапад
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Започващият днес седми кръг на Северозападната Трета лига предлага поредните интригуващи битки.

След като допусна първо поражение от началото на шампионата, Вихър приема днес в Славяново втория състав на Етър. Дебют пред местните фенове ще направи бившия халф на ЦСКА, Литекс и Динамо (Минск) – Петър Златинов. Юношеската формация на Марин Стефанов пък спечели досега добър точков актив, който й вдъхва нужната увереност и спокойствие. Останалите мачове от кръга са утре.

Гвоздеят е дербито във Враца между втория отбор на местния Ботев и Първа атомна (Козлодуй). С оглед на представянето на съперниците до момента, домакините са фаворит, но …

Интересно ще е и в Полски Тръмбеш, където тамошният Янтра излиза срещу лидера Севлиево. Селекцията на Петър Кръстев трудно вкарва голове – едва 4 в изиграните до момента 6 мача. Мрежата на гостите пък е „суха“ от началото на сезона, а Тихомир Кънев не спира за реализира.

Изключително оспорван двубой предстои в Павликени между едноименния тим и набралия скорост Левски (Лом), в който блестят Мариян Огнянов, Рангел Абушев и Кристиян Григоров.

Интересен развой се очаква в Мездра, където Локомотив е домакин на плевенския Спартак.

Интрига ще има и в срещата Дреновец (Дреновец) – Левски (Левски), тъй като съперниците спечелиха изразителни победи миналата неделя.

Оспорван ще е мача в Червен бряг, където Партизан ще преследва първа домакинска победа, но Академик няма да се предаде без бой.

Срещите Локомотив (Дряново)Бдин (Видин) и Пещера (Галата)Трявна (Трявна) са отложени, съответно заради участието на футболисти от Дряново в работнически турнир край морето и ВиК ремонт на стадион „Свилен Младенов“ в ловешкото село Галата.

Северозападна Трета лига –VII кръг

19 септември 2020 г., събота, 17:00 часа:

ВИХЪР (Славяново)ЕТЪР II (Велико Търново)

Главен съдия – Петър Кузев (Габрово)

Асистенти – Ивелин Конов (Габрово) и Николай Иванов (Ловеч)

Четвърти съдия – Тихомир Маринов (Ловеч)

Делегат – Емил Цветанов (Плевен)

20 септември 2020 г., неделя, 17:00 часа:

ЯНТРА (Полски Тръмбеш) – СЕВЛИЕВО (Севлиево)

Главен съдия – Петър Иванов

Асистенти – Николай Михайлов и Веселин Найденов (тримата от Монтана)

Четвърти съдия – Георги Гинчев (Велико Търново)

Делегат – Никола Атанасов (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Мездра) – СПАРТАК (Плевен)

Главен съдия – Николай Малджански (Монтана)

Асистенти – Никифор Велков и Тихомир Папазов (двамата от Габрово)

Четвърти съдия – Венислав Живков (Монтана)

Делегат – Ивайло Илиев (Монтана)

ДРЕНОВЕЦ (Дреновец) – ЛЕВСКИ (Левски)

Главен съдия – Мирослав Михайлов (Плевен)

Асистенти – Ивайло Петров и Дочо Михов (двамата от Ловеч)

Четвърти съдия – Николай Недков (Видин)

Делегат – Еней Кузманов (Видин)

БОТЕВ II (Враца) – ПЪРВА АТОМНА (Козлодуй)

Главен съдия – Галя Ечева

Асистенти – Здравко Николов и Йорданка Корчева (тримата от Велико Търново)

Четвърти съдия – Славян Добрев (Враца)

Делегат – Емил Младенов (Враца)

ПАРТИЗАН (Червен бряг)АКАДЕМИК (Свищов)

Главен съдия – Венцислав Кознички (Велико Търново)

Асистенти – Атанас Николов (Велико Търново) и Себастиян Чавдаров (Габрово)

Четвърти съдия – Калин Кинов (Габрово)

Делегат – Павел Иванов (Ловеч)

ПАВЛИКЕНИ (Павликени)ЛЕВСКИ (Лом)

Главен съдия – Станислав Ставров (Велико Търново)

Асистенти – Мартин Мачев и Ивайло Христов (двамата от Плевен)

Четвърти съдия – Владимир Кирилов (Плевен)

Делегат – Светослав Стефанов (Велико Търново)

ЛОКОМОТИВ (Дряново) – БДИН (Видин) отложен за 30 септември

ПЕЩЕРА (Галата) – ТРЯВНА (Трявна) отложен

Голмайстори

8 – Тихомир Кънев – Севлиево;

5 – Иван Аделинов Иванов – Вихър (Славяново), Атанас Георгиев – Пещера (Галата);

4 – Виктор Василев, Кирил Кръстев – Ботев II (Враца), Момчил Савов – Локомотив (Дряново), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Ивайло Емилов Иванов, Айвън Ангелов – Спартак (Плевен), Георги Стоянов – Дреновец;

3 Мирослав Маринов – Ботев II (Враца), Йоан Петков – Вихър (Славяново), Стефан Гинчев, Красен Славчев – Павликени, Андриян Димитров – Спартак (Плевен), Мариян Огнянов – Левски (Лом), Емил Копаранов – Локомотив (Дряново), Ангел Русев – Партизан (Червен бряг), Сонер Хюсеин – Академик (Свищов), Евгени Систов – Левски (Левски);

2 – Ремзи Неджип – Ботев II (Враца), Цветан Петров, Константин Генков – Вихър (Славяново), Стивън Манолов – Етър II (Велико Търново), Явор Генчев – Локомотив (Дряново), Ивайло Раденцов, Александър Младенов – Спартак (Плевен), Рангел Абушев, Йордан Йорданов, Георги Цеков – Левски (Лом), Преслав Петков, Мартин Колев – Академик (Свищов), Янислав Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Николай ГанчевПърва атомна (Козлодуй), Светослав Валериев Ангелов – Локомотив (Мездра);

1 – Борислав Боянов, Цветко Иванов, Любослав Младенов, Любослав Петров – Ботев II (Враца), Станислав Иванов, Милен Тодоров – Вихър (Славяново), Добрин Петров, Николай Банов, Алекс Георгиев – Севлиево, Цветомир Додуров, Йордан Петев Йорданов, Николай Какамъков – Павликени, Константин Йорданов, Георги Колев – Локомотив (Дряново), Александър Скорчев, Стивън Славков, Петър Ванков – Спартак (Плевен), Александър Веселинов, Цветин Неделчев – Левски (Лом), Кристиян Кънчев, Юлиян Райков – Етър II (Велико Търново), Петър Димитров – Локомотив (Мездра), Калоян Цветков, Денил Селимински, Димитър Георгиев, Георги Илиев – Дреновец, Милен Тонев, Кристиян Тафраджийски, Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Александър Миланов, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Преслав Антонов, Иван Ганев – Академик (Свищов), Кристиян Иванов, Иван Филипов, Антонио Иванджиков, Благовест Ленков, Траян Димитров – Левски (Левски), Веселин Кърлиев, Десислав Атанасов, Георги Йорданов, Пламен Венелинов, Благовест Иванов, Георги Горанов – Първа атомна (Козлодуй), Альоша Илиев – Пещера (Галата), Васил Андреев, Александър Дамянов – Трявна

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Спортни новини		 Прочетена 208

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                  Десислава Атанасова: Разпад на ГЕРБ няма да има
                
                
                  Десислава Атанасова: Разпад на ГЕРБ няма да има

                
              

              

                
                  Прокурори от цялата страна избират своя нов представител в Прокурорската колегия на ВСС
                
                
                  Прокурори от цялата страна избират своя нов представител в Прокурорската колегия на ВСС

                
              

              

                
                  Машинистът на влака с разбито стъкло на локомотива: Преживяхме шок и стрес
                
                
                  Машинистът на влака с разбито стъкло на локомотива: Преживяхме шок и стрес

                
              

              

                
                  19-годишен младеж загина заради опасно селфи
                
                
                  19-годишен младеж загина заради опасно селфи

                
              

              

                
                  Трус разлюля харманлийско село
                
                
                  Трус разлюля харманлийско село

                
              

              

                
                  Лекар, преборил коронавируса: Това е война срещу невидим враг, който коси наред
                
                
                  Лекар, преборил коронавируса: Това е война срещу невидим враг, който коси наред

                
              

              

                
                  Ето къде са новите заразени с COVID-19 в страната
                
                
                  Ето къде са новите заразени с COVID-19 в страната

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
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                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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