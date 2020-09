ЛА Лейкърс спечели първия мач от серията с Денвър! Антъни Дейвис с 37 точки (видео)

37 points in 33 minutes for The Brow pic.twitter.com/DByuzNKXdo — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 19, 2020

Вторият мач от серията, в която се играе до четири успеха, е в нощта на неделя срещу понеделник.

Мач от финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (играе се до 4 победи от седем мача):



Лос Анджелис Лейкърс - Денвър 126:114

* Лос Анджелис Лейкърс води с 1-0 победи в серията.









Лос Анджелис Лейкърс победи Денвър Нъгетс със 126:114 в първия мач от финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.С основен принос за успеха на "езерняците" бе тежкото крило Антъни Дейвис, който вкара 37 точки и добави 10 борби на сметката си. Усилията му бяха подпомогнати от Кентейвиъс Колдуел-Поуп, който завърши с 18 точки, а звездата ЛеБрон Джеймс вкара 15, но направи и 12 асистенции, основната част от тях към Дейвис. Силен мач изигра и центърът Дуайт Хауърд, който реализира 13 точки от пейката.За символичните гости от Денвър Никола Йокич и Джамал Мъри бяха най-полезни с по 21 точки, а новобранецът Майкъл Портър-младши направи "дабъл-дабъл" от 14 точки и 10 борби.Играчите на Майк Малоун обаче изглеждаха уморени след дългите серии от по седем мача срещу Юта Джаз и Лос Анджелис Клипърс в предишните два кръг на елиминациите и трудно намираха отговор за бързата игра на съперника. Играчите на Денвър бяха равностойни само в първата четвърт на мача, която спечелиха с 36:34, но в следващите два периода бяха надиграни и в един момент преднината на Лейкърс достигна внушителните 27 точки.В последната четвърт мачът се доиграваше, което позволи на "златните буци" да намалят пасива си до крайните 12 точки.