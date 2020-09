Джокович се пребори с Крайнович и достигна до 1/4-финалите в Рим

Четирикратният шампион Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в италианската столица Рим с награден фонд 3,854 милиона евро.

Водачът в схемата надделя над сънародника си Филип Крайнович със 7:6(7), 6:3 за малко повече от два часа игра. В следващата фаза Ноле ще играе срещу победителя от срещата между Лоренцо Мусети и Доминик Кьопфер.



Make that 14 consecutive Rome QFs for @DjokerNole!



He battles past Filip Krajinovic 7-6(7), 6-3.@InteBNLdItalia | #IBI20 pic.twitter.com/YwiJfC3GgH